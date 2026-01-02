才被柯文哲抱怨：讓我頭痛！陳佩琪再發千字文嗆：我偏要寫

政治中心／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲自從捲入弊案後，其妻子陳佩琪不時發長文喊冤，直到老公離開看守所仍不時砲轟檢方。不過，柯文哲今（2日）忍不住鬆口稱，「她每天在家寫臉書，我很頭痛」，坦言曾苦勸多次未果，「我會勸他去上班啦，分散她的注意力」。不過陳佩琪對於老公的說法不以為意，稍早又發出千字文反擊柯文哲，直言就是要寫、而且要寫更多。

「頭痛是吧？叫我不要寫，我偏要寫，而且寫更多更長…」陳佩琪今（2日）發文表示，過去當了35年醫師，都認為和法院是八竿子搭不上邊，直到去年想法出現改變。她指出，去年2月底首度到法庭旁聽，攙扶著年邁的柯媽去法庭乞求解除禁見，讓柯文哲參加父親的告別式，最終法官裁定12天，令她覺得不合理，「我和婆婆是會和京華城有什麼關係？」當時一度據理力爭，「但被先生使個眼色壓了下來，最後他只是憤怒地說了一句『我們不要去求人…』」

陳佩琪（右）還原當時，向法庭請求對柯文哲解除禁見、以讓柯參加告別式的狀況。（圖／民視新聞資料照）

陳佩琪憶起，去年常跑去法院旁聽，學到了退庭後不能大聲說話，「否則會被認定是在嗆法官。」她重提當時狀況，只是看到柯文哲莫名被延押後，喊了1句「他到底做了什麼」，結果當庭嚇壞柯文哲，暗示律師趕快把她帶走，「在庭的每個人嘴巴都張成O型，大家都想說佩琪慘了，要被關到女子監獄去和老公作伴去了…」不過陳佩琪認為，自己沒有說錯，而且當時已經退庭了，「像老師教完一節課，對課堂上的學生說『下課了』一樣，下課後為什麼不能說話？」

陳佩琪（中）曾因當庭嗆法官，險被未來禁止旁聽。（圖／民視新聞資料照）





好不容易等到柯文哲獲保釋，沒想到被檢方抗告、保釋金提高到7000萬，最終因抗告成功重回看守所，令陳佩琪不解質疑，「理由呢？地院說是要尊重『審級制度』， 實在不懂『審級制度』是什麼， 專業職場不是都要憑自己的專業來獨立判斷嗎？」後來律師更向她表明，「所謂的『尊重審級制度』，就是高院說要押啦」。聽到這番話，陳佩琪不禁淚崩，「我不能明白法律怎麼這樣，關起門來哭好幾晚，司法也像醫界一樣，主治醫師命令住院醫師做事嗎？年輕的住院醫師都要聽命於年長的住院醫師嗎？法界也像醫界一樣，奉行學長、姐制度嗎？真是隔行如隔山…」



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

