才被爆主導砍年終！胡婉玲驚傳輸尿管結石 忍痛1個月住院開刀

【緯來新聞網】現任中央社社長胡婉玲近日被爆料，有意以虧損為名，將慣例1.5個月年終所減為1個月，引發內部人員反彈。對此，胡婉玲昨（14日）晚發聲明駁斥，強調內容與實際情形不符，今天則自爆飽受輸尿管結石困擾1個多月，直到近日終於住院動手術。

胡婉玲今天在臉書以「擊滅人生的絆石」為題發文，並曬出一張「結石清除證書」。她透露自己輸尿管結石發作1個多月，2度體外震波碎石都還是沒解決。然而，因為適逢歲末工作特別忙，她只好咬牙硬撐，直到董事會結束後，立刻住進醫院，安排內視鏡雷射碎石手術，接受雙腎一管的身體考驗。

手術過程，胡婉玲坦言沒有太多記憶，只記得麻醉甦醒的時候，痛楚席捲而來，接著持續陪伴在身邊的，是血色淋漓、不忍卒睹的尿袋，但慶幸人中就擁有龐大的復原力，過了幾十個小時，順利完成手術，歡喜從醫生手中接下「結石清除證書」。



胡婉玲描述，證書上慎重貼了一排屬於她的「石蹟」，醫生稱讚她「勇於面對，承擔諸病苦，清除痼疾，脫離病惱，可喜可賀！」在此她致上由衷的感謝，謝謝醫生的溫暖和專業，以及醫院護理人員的細心照顧，強調這是一段關於承受、放下與重生的生命體驗。

