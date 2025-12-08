才被爆與宥勝離婚！慈惠感嘆「最圓滿的結束」：在新城市開啟生活

宥勝爆出性騷擾，傳出和林慈惠已經離婚。翻攝臉書

藝人宥勝因涉猥褻女助理遭判8月、緩刑5年，形象重挫，原本計畫在今年復出，卻因為輿論反彈而臨時喊卡。隨後他被爆已與結婚10年的妻子林慈惠結束婚姻，但雙方始終未正面證實。林慈惠昨（7日）於生日當天發文透露，自己「在新的城市開啟新的生活」，也被外界解讀似乎已悄悄搬離兩人曾共同打造的台中清水組合木屋。

林慈惠生日發文曝近況 感謝老天圓滿收尾

林慈惠43歲生日在臉書發文有感而發，感謝生命在變動前給了她美麗的收尾，她透露離開農宅前，剛好見到木屋周圍的稻田收割，「最後一次見證稻子從插秧到收穫，感覺一切都是老天安排的最圓滿的結束。」她談到多年以來最依戀的土地、樹木與溪流，坦言再不捨也得順著生命流動放下，然後向前。

林慧慈發文慶生。翻攝林慧慈臉書

對未來抱持希望 祝福過去的朋友平安順利

面對即將展開的全新生活，林慈惠在文中向過去來得及與來不及道別的朋友們祝福，「希望一切平安順利，期待很快能再相見。」她坦言未來難以預期，但仍選擇相信生活會越來越好，「因為，我們始終充滿著希望和愛。」

宥勝婚變傳聞再起 台中農宅疑已售出

2023年宥勝在MeToo風暴中遭控強制猥褻女性工作人員並遭定罪，今年5月復出試水溫，慘遭炎上，連帶老婆林慈惠的直銷、團購事業也被網友抵制，使他最終宣布永久退出演藝圈，傳出和林慈惠離婚之餘，台中清水的200坪田園農宅也疑似賣出，先前案情延燒時，宥勝曾在農宅周圍架起大面積帆布牆隔絕外界，如今已經一片空盪。

