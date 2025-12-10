才被疑想搶小草票！應曉薇女兒突喊話：怡萱姐姐也是…

政治中心／綜合報導

國民黨台北市議員應曉薇捲入京華城弊案，23歲大女兒應佳妤因多次為媽媽發聲引起關注；近期更表態「選與不選都準備好了」，似乎有意接棒媽媽參戰議員，還被發現領口別上「KP」徽章。不過，民眾黨有意推發言人吳怡萱參選該區，對於潛在對手似乎想搶攻小草選票，吳怡萱只是簡單回應「歡迎加入民眾黨」；應佳妤稍早在社群也點名吳怡萱發聲。

應佳妤近日積極跑地方，今（10日）身穿粉色襯衫和緊身褲、來到艋舺青山宮參加遶境活動，媽媽應曉薇在一旁微笑陪伴，事後連國民黨主席鄭麗文也到場。應佳妤也在文中表示，「佳妤誠心向青山王祈福，祈願艋舺與中正區的鄉親平安健康、事事順心，地方經濟繁榮、店家生意興隆。也期待這場百年文化祭順利圓滿，讓更多人看見台北這座城市獨有的歷史厚度與多元魅力。」

才被疑想和吳怡萱搶小草！應曉薇女兒突「認了這件事」：希望怡萱姐姐…

應佳妤（左）現身青山宮，應曉薇（右）在一旁陪伴。（圖／翻攝「應佳妤Queena」臉書）

應佳妤（右一）現身青山宮，鄭麗文（棕衣）也到場。（圖／翻攝「應佳妤Queena」臉書）

值得注意的是，應佳妤在社群發出照片後，有網友留言提及吳怡萱，「這幾天妳承受的砲火真的多。雖然我是中山大同，依然堅定支持怡萱，還是希望嘎嘎（應佳妤）有機會可以服務中正萬華」。應佳妤也正面回覆，「怡萱姊姊也是我的榜樣，希望她一切順心」。對於被質疑「妳不是覺得台灣不好？為什麼還要賴在台灣？」應佳妤則表示，「沒有覺得不好ㄚ」。

應佳妤回應網友留言。（圖／翻攝「應佳妤Queena」、「queenamoon.official」Threads）

事實上，應曉薇因和柯文哲都捲入京華城弊案，一度獲得不少小草應援，包括應佳妤當初就是出現在小草直播主影片才引發關注。不過隨著應佳妤別上「KP」徽章拍片，一夕間被懷疑有意拉小草選票，作為同選區潛在對手的吳怡萱，被問及此事也回應，「樂見年輕人認同KP的理念，歡迎加入台灣民眾黨」。若應佳妤真的參戰，可能與吳怡萱、前記者馬郁雯展開3金釵對決。





原文出處：才被疑想和吳怡萱搶小草！應曉薇女兒突「認了這件事」：希望怡萱姐姐…

