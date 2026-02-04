才被目擊機場形影不離！王心凌、吳克群爆同車返香閨 經紀公司回應了

女星王心凌日前才結束《Sugar High 2.0》演唱會巡演，她和歌手吳克群的緋聞再度掀起熱議。近期《鏡週刊》直擊，兩人一同與友人聚餐長達4小時，吃到凌晨離開餐廳後，更一前一後進入王心凌位於台北松山的豪宅，直到凌晨都未見吳克群離開；對此，王心凌的經紀公司也回應了。

女星王心凌日前剛結束台北小巨蛋演唱會。（圖／翻攝IG cyndiloves2sing）

根據《鏡週刊》報導，王心凌和吳克群在1月28日被目擊現身在一間日本料理餐廳，與友人一同用餐長達4小時，直到凌晨12點44分一行人才準備離開。用餐結束後，吳克群先上車，王心凌隨後跟著坐上後座，一路行駛至王心凌住處，女方走進家門後，吳克群也跟著進入，直到凌晨都未再見到吳克群離開，也讓兩人戀愛的傳聞再度甚囂塵上。

王心凌（左）和吳克群（右）近期被週刊直擊同車返回女方香閨。（圖／翻攝IG cyndiloves2sing、kenjiwu999）

事實上，這並非兩人首次被拍到親密互動，他們在去年9月就曾被週刊爆出，有讀者目擊王心凌和吳克群於上海、台北甜蜜同進同出，在機場全程形影不離，就連王心凌上廁所，吳克群也在旁貼心護駕，互動如同情侶。不過當時王心凌僅回應：「有很多好的朋友，工作是我最親密的伴侶。」被外界解讀是在發「好人卡」給吳克群。

據悉，吳克群現在定居在中國大陸，只要女方赴陸工作，就可以發現吳克群身影，兩人也多次被目擊在國外甜蜜出遊，私下關係相當好。針對吳克群進入王心凌香閨一事，王心凌所屬經紀公司天晴娛樂僅低調回應：「謝謝關心，我們沒有回應。」

王心凌多次被目擊和吳克群在機場形影不離。（圖／翻攝IG cyndiloves2sing）

