才被網紅硬闖！大咖天后「確診新冠」宣布告別演藝圈：明年是最後演出

32歲流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）近期投入電影《魔法壞女巫：第二部》（Wicked: For Good）宣傳，完成歐亞行程後返美，不料在錄製吉米法倫（Jimmy Fallon）主持的「今夜秀」（The Tonight Show）後身體不適，昨（20）日她於社群平台證實確診新冠肺炎，並附上錄製節目時的照片留言「感染新冠前的時刻」。因此，她原訂與共同主演辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）一起亮相《凱莉克拉克森秀》的計畫取消，由辛西婭艾利沃單獨出席。

昨（20）日亞莉安娜（Ariana Grande）於社群平台證實確診新冠肺炎，並附上錄製節目時的照片留言「感染新冠前的時刻」。（圖／翻攝自IG @arianagrande）

辛西婭艾利沃近期接受訪問時也回應上星期新加坡首映被網紅衝上紅毯事件，她表示當下出手阻擋是「本能反應」，說道：「我當時根本沒想太多，只希望確保每個人安全。我相信對方沒有傷害意圖，但必須確保亞莉安娜安然無恙。」

此外，亞莉安娜在podcast中透露，2026年的「Eternal Sunshine」迷你巡演可能是粉絲長時間內最後一次看到她現場演出。她表示自己過去十多年全力投入演藝工作，現在因拍片及生活調整，需要「放慢腳步」，並形容巡演是「暫時的最後狂歡」，也感謝歌迷支持。

32歲流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）近期投入電影《魔法壞女巫：第二部》（Wicked: For Good）宣傳。（圖／翻攝自IG @arianagrande）

消息傳出後在網路上引起熱烈討論，不少粉絲認為她的說法帶有「暫別舞台」的意味，也有人希望巡演城市能再增加，讓更多國家有機會參與。根據目前公布的行程，「Eternal Sunshine Tour」將於2026年6月6日在美國加州奧克蘭首站開跑，其後前往洛杉磯、德州、佛州、喬治亞州、紐約州、伊利諾州與麻州，並在加拿大蒙特婁及英國倫敦安排限定場次。

