才被金秀賢牽連！「新戲全泡湯」女星震撼宣布好消息「真實近況全吐」

記者林汝珊／台北報導

韓國演員曹寶兒去年宣布與圈外男友結婚，消息一出引來滿滿祝福。而今所屬公司 XYZ Studio宣布曹寶兒結婚1年懷孕了，預計將在明年初迎接新生命。

曹寶兒所屬公司 XYZ Studio今（25日）宣布迎來了新的生命，「請大家以祝福的心情，一起溫暖守護她。關於預產期等更詳細內容，還請理解我們無法進一步透露。感謝所有給予她關愛與支持的粉絲們，她會在產後以更好的演技回報大家。」

曹寶兒與金秀賢合作《山寨人生》，目前喊卡。（圖／Disney+）

事實上，曹寶兒先前與金秀賢合作新戲《山寨人生》，原訂4月上線，卻因金秀賢陷入金賽綸感情風波而暫時喊卡，準備拍攝第二季、遠赴美國取景的規劃也全面中止。被問到停播一事，她則表示：「我知道大家都想知道發生了什麼，但我怕自己的話會傷害到別人，所以想謹慎一些。」

