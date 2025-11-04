才被陳駿季點名 「台中指揮官」盧秀燕今又缺席前進所記者會

才被陳駿季點名，盧秀燕又缺席前進應變所記者會了。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中成台灣非洲豬瘟破口，豬農父子凌晨被收押，因疫調狀況多，更擅自對豬場再行消毒，影響採檢，非洲豬瘟前進應變所記者會昨(3日)首度停開，農業部長陳駿季昨不客氣點名「台中指揮官」、台中市長盧秀燕要完整說明；今天應變所記者會復開，盧秀燕又缺席，再度派台中市副市長鄭照新代打，市府行程曝她今天上午主持市政會議。

台中市爆非洲豬瘟迄今，台中疫調迄今狀況多，中央進駐急救火，進入關鍵倒數5天防疫，中市府竟又出包，台中市二度對豬場進行消毒採檢均仍驗出病毒，中央急派國軍化學兵日前連夜清消完，預計昨日採檢，但台中市政府竟在未告知中央下，2日逕自前往案場消毒，讓昨日採檢恐存偽陰性疑慮，導致誤判，被迫後延，引發軒然大波，陳駿季批台中市「自走砲」行為，在台中每日召開的前進應變所記者會臨時取消，陳駿季更在昨日的中央指揮中心記者會中，不客氣再點名盧秀燕，台中疫情應變中心系統的指揮官是市長盧秀燕，對外不能只是簡單一兩句動保處人員誤解指令帶過，要求地方提出完整的調查報告。

因豬瘟疫調諸多疑點，事態嚴重，台中地檢署昨帶回豬農父子調查，今天凌晨向台中地院聲請羈押禁見獲准；前進應變所記者會今日恢復召開，各界關切台中市府相關應對及諸多疑點說明，但被陳駿季點名的盧秀燕，未親上火線，今日又缺席記者會，改由鄭照新代打，市府行程排她主持市政會議，再度引發議論。

對於昨前進應變所記者會取消，台中市府也僅表示，應變所指揮官杜文珍昨被指派須北上參加午間的專家會議，因此取消原訂10點記者會，但仍以線上會議方式參與台中市昨上午8點半的防疫工作會議。

