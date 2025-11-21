才被點名「出來戰台北市長」遭捧最強！蔡英文首發聲了

政治中心／曾郁雅報導



2026參戰人選陸續出爐，民進黨表態參選台北市長的人選，除了有吳怡農之外，立委沈伯洋、王世堅也被視為有力人選，近日台灣民意基金會董事長游盈隆則點名如果民進黨想勝選，就找人氣王「蔡英文」，對此王世堅也表示「她是最強的」但也要尊重本人意見，正當話題在網路引發熱議，蔡英文本人就在社群公開發文重提「台灣模式」了。





王世堅認為蔡英文確實是「國內最強」，但蔡英文520退休之後就「謹守分際」。（圖／民視新聞資料照）

台灣民意基金會董事長游盈隆日前分析，如果民進黨派出沈伯洋戰台北市長，結局恐怕不樂觀，如果希望能夠勝選，提名前總統蔡英文出征可能還有希望，王世堅被問到此意見，則認為對方「提議是好的」，認了蔡英文確實是「國內最強的」，不過也認為需要尊重蔡英文意願：「但中鼎山林、各有其志，應該尊重被點名到的人的意願如何……蔡英文的態度很清楚，蔡英文大可以過去的經驗與智慧，對國家重大事務發表看法與分析，但蔡英文沒有，她一直謹守分際。」。

蔡英文今（21日）突發文喊出「台灣模式」。（圖／翻攝自蔡英文@Threads）

面對王世堅認為蔡英文現在處於「退休」狀態，網上關於蔡英文是否為民進黨再度出征的討論也成為焦點，蔡英文本人則在今（21日）下午發文更新狀態，提及目前台灣經濟發展的「台灣模式」，對比中國經濟發展近況，蔡英文表示：「任何執政的人，都不能迴避經濟發展的議題，經濟是經世濟民，是人民所欲。」，提到台灣過去維持60年「全球專業代工」為核心的台灣模式，盡管各國複製台灣經驗，我們依舊維持供應鏈的全球主導地位，其中一個重要的關鍵，「就是客戶對台廠的信任、世界對台灣的信任。」。

蔡英文21日發文號召更多台灣人關心中國經濟發展的魔鬼細節。（圖／翻攝自蔡英文@Threads）

蔡英文分享自己2016年擔任總統後，全世界供應鏈大重組，台灣除了增強基礎建設與競爭力之外，也沒有忘記維護「信任關係」，讓過去聞名世界「台灣模式」進化發功，才迎來AI時代台灣堅強的保護盾，台灣經濟持續發展的同時，蔡英文也點出中國經濟發展同樣備受外界關注，中國作為全球第二大經濟體，所以她認為透過了解中國經濟發展現況，也能成為台灣自身發展的一面鏡子，「了解中國經濟的發展現況，不僅是對台灣自身發展的提醒，也讓我們在未來制定經濟政策的討論，能有更理性的對話和思考。」，文章最後她也分享兩則出自「想想論壇」文章，分別解析「中國經濟的八大痛點與解方」，以及「發揮『台灣模式』最難複製秘方 確保競爭力」。

蔡英文貼文吸引上萬網友到場關心，留言討論中國經濟發展與台灣路線的差別。（圖／翻攝自蔡英文@Threads）

蔡英文貼文一出，短短一小時就吸引超過2.4萬人到場參與討論：「謝謝小英，當年的新南向跟擁抱世界，現在證明是走對的路，繼續往前進」、「中國的一帶一路不知道害了多少國家，自己國家的爛尾連帶別的國家一起拖累，並非有心只是用另一種方式擴大自己的政治影響力！」、「謝謝小英總統帶著台灣人渡過嚴峻的新冠疫情！」、「謝謝小英總統。」。









