才被「彩帶攻擊」…劉宇寧主動出擊 網調侃：邪惡緬因貓發力了

劉宇寧被粉絲調侃是「邪惡緬因貓」。(取材自微博)

大陸人氣男星劉宇寧近日在北京衛視跨年晚會錄製現場的一個小動作，被粉絲玩成了新梗。當天彩排時，舞台上飄著彩帶，他沒有像以前那樣被動「遭彩帶攻擊」，而是主動把彩帶盤成一個小球，然後反手一拋，動作乾脆利落，像是一隻大貓在玩毛線球。「劉宇寧邪惡緬因貓發力了」登上熱搜。

劉宇寧先前在騰訊星光大賞表演時，遭遇彩帶噴射裝置異常，密集金色彩帶持續噴發近2分鐘，將他全身覆蓋，並纏繞頭髮、鑽進衣領，他錯愕吐槽「這彩帶是不要錢嗎？」

時隔幾日，劉宇寧參加跨年晚會錄製時不一樣了，他這次沒有被動躲避彩帶，而是將飄落的舞台彩帶快速盤成小球並反手拋出，主動出擊被粉絲調侃為「貓貓逆襲」，還有人說「劉宇寧邪惡緬因貓發力了」。

據悉，「邪惡緬因貓」的來源是，粉絲從劉宇寧身材高大、與大型貓科緬因貓體型相似，再結合他挑眉壞笑的狡猾表情，創造出的趣味標籤。

錄製現場還發生一個有趣環節，節目組故意播放錯誤伴奏「突然想起你」，沒想到劉宇寧憑藉即興反應瞬間接唱，並調侃「放錯歌了吧」。主持人當場評價「只要放伴奏劉宇寧都會唱」，強調其作為歌手的即興功底；網友稱讚其「煙嗓暴擊」、「舞台張力拉滿」，即興演唱仍保持錄音室水準。

