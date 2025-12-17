才要回家…23歲男自撞墜溝「撈起淪廢鐵包屍」！疑斷魂原因曝

記者簡榮良／嘉義報導

回家路半路赴黃泉！嘉義縣中埔鄉台18線24公里處，15日晚間23時許驚傳死亡車禍；22歲男子開車不明原因失控自撞路邊外側護欄及電線桿，連人帶車栽進水溝，撈起後呈現「廢鐵包屍」，酒測值為0，不排除是疲勞駕駛，初步相驗死因為胸部鈍傷合併血胸。

22歲男子不明原因失控自撞路邊外側護欄及電線桿，連人帶車栽進水溝，撈起後呈現「廢鐵包屍」。（圖／翻攝畫面）

這起事故發生在15日晚間23時24分，22歲男子開車行經中埔鄉台18線24公里處，不明原因自撞路邊外側護欄及電線桿，整輛車變成廢鐵，駕駛連人帶車栽進路旁水溝，當下他頭部及胸部嚴重擦挫傷，已無呼吸心跳，送醫搶就不治，酒測值為0，不排除是疲勞駕駛，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

不排除男子是疲勞駕駛，詳細肇事原因仍有待調查釐清。圖／翻攝畫面）

監視器拍下空無一人的街道，引擎加速聲由遠至近，短短出現在畫面1秒，撞上護欄噴濺火花，後坐力連人帶車甩進水溝，整排路燈被勾斷，頓時天昏地暗，警方獲報到場，駕駛受困車內淪「廢鐵包屍」。

檢方初步相驗，男子頭部挫傷、左側上肢骨折及胸部鈍傷合併血胸死亡，至於死因仍有待後續解剖釐清。

檢方初步相驗，男子頭部挫傷、左側上肢骨折及胸部鈍傷合併血胸死亡，至於死因仍有待後續解剖釐清。（圖／翻攝畫面）

