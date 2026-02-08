才要求兒福聯盟「離開我FB」 郁方深夜發聲： 再給一次機會

藝人郁方。（圖／粘耿豪攝）

富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」李雅英，捐款29萬給因「剴剴案」陷入爭議的兒福聯盟，引起藝人郁方關切：「我要氣死了！不要亂捐錢！」隨後，她發文肯定李雅英的善心時，兒福聯盟粉專在底下留言解釋狀況，卻遭郁方冷回：「離開我的FB」，隨後，郁方再次發文並且點名兒福聯盟，希望他們能再一次解釋狀況。

眼見兒福聯盟粉專在自己PO文底下留言解釋狀況，郁方不留情面冷回：「離開我的FB」，相隔數小時後，郁方再次發文：「既然兒福在我這裡留言澄清，兒福曾說過剴剴案沒有先例，但基本上幾年前就曾經發生過珮珮案」，接著公開點名兒福聯盟：「那我就再給一次機會，兒福我想聽你們的解釋」。

廣告

郁方指出2019年在新竹有名女童叫做珮珮，同樣透過由兒福聯盟安培媒合全日托保母，才短短2個月，女童卻不幸猝死離世，不過兒福聯盟始終閉口不談此事，讓她提出疑點質問：「為何兒盟閉口不談？為何兒盟信誓旦旦沒有先例？縱使不是保母將孩子『虐待致死』，但也是他們媒合的孩子出了狀況，為何幾年過去了，兒盟閉口不談」。

郁方指出兒盟要求保母記載的照顧手冊，沒有任何相關紀錄，顯然有明顯疏失，雖然家屬提告，不過全案獲不起訴處分，雙方事後選擇和解，當時就希望兒福可以建立完善的保母制度，並且建議是否加裝監視器、加強社工訪視頻率等，不過兒盟以內部改革為由，無法承諾具體時間，這讓郁方感嘆表示：「七年多過去了，如果珮珮還在，她也要上小學了；將近三年了，如果剴剴還在，他也要上幼兒園了，能否有一天，孩子們可以不在大人們的過失中犧牲」。

★《中時新聞網》關心您：保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕兒虐，請撥打110、113

