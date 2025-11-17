才認前額葉失能...國光女神梁云菲爆輕生未遂！ 限動曝光病房生活：能活著久就很好了
梁云菲今（17）日於社群貼出手部病房照，並限時動態分享自己躺在病床休息的畫面，寫下「本人現在安全中。性命無大礙，並住院觀察中。」梁云菲強調，醫療團隊已妥善照顧她，目前生命安全無虞。
梁云菲輕生未遂背後原因為何？
梁云菲近年逐漸淡出演藝圈，轉向藝術創作與自由潛水。她曾透露一度戶頭僅剩5,000元，決定出售名牌包繼續追夢。
「除了進食，其他時間像是個廢人。」梁云菲上週五（14日）在instagram貼文中坦言，因前額葉功能失能，就醫進行NIRS近紅外線腦血流檢測，結果顯示其活化量為14.8，落在重鬱症中度區間。她坦承，過去近3個月每天大部分時間躺在床上。
梁云菲住院狀況如何？
梁云菲昨晚（16日）也於限時動態中PO出病房自拍，分享正在享用飲料與甜點的畫面，透露「吃得下、喝得飽」。她表示，醫生將持續觀察並給予點滴治療。對於住院原因，她希望保持隱私權，僅向粉絲報平安。今日清晨，她坦言先前是「想不開」，寫道：「撿回來了」「能活著久就很好了」向支持她的粉絲報平安。
★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980
