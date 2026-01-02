才認愛少女時代Tiffany！卞耀漢元旦貼文洩甜蜜戀情 一舉動疑似同居

記者林汝珊／台北報導

少女時代成員Tiffany認愛演員卞耀漢，傳出結婚的喜訊。（圖／翻攝自IG）

韓國女團少女時代成員Tiffany 上（12）月大方認愛演員卞耀漢，男方經紀公司也證實，兩人以結婚為前提交往。1日元旦時，卞耀漢在個人社群帳號發文寫下：「25年已經過去了，希望26年是能朝著自己的方向慢慢前進的一年。」貼文中一細節曝光，被韓網質疑卞耀漢已和Tiffany「甜蜜同居」。

卞耀漢貼文中湯匙反射兩人身影，引起討論。（圖／翻攝自IG）

卞耀漢在元旦發文祝賀，照片中，整齊擺放的年糕餃子湯、一碗白飯以及蘿蔔泡菜，看起來相當可口，不過湯匙中倒映出的人影，似乎不只映出一個人，而是兩個身影，也讓外界紛紛猜測，卞耀漢與Tiffany一起幸福迎接新年。

卞耀漢與 Tiffany 因合作《逆貧大叔》結下緣分，從戲劇夥伴逐漸發展為戀人，兩人預計明（2026）年秋天舉行婚禮。

