才認愛4個月…最強高中生Ray辣模女友發文：為什麼男人總會出軌

Angi Yang與Ray於2025年10月認愛。翻攝自rayasianboy、angifuckingyang IG



「台灣最強高中生」直播主Ray好人緣拓及歐美，金卡黛珊、千萬直播主 Kai Cenat等人皆為他開拓眼界，去年10月，他在社群大方認愛19歲華裔辣模Angi Yang，兩人青春又甜蜜一度成焦點，沒想到近日，Angi在Threads連發多文「為什麼男人總是會出軌呢」，其中一篇甚至爆了粗口，令這段感情更加撲朔迷離。

Ray自2023年在日本旅遊時，意外結識美國千萬直播主Kai，兩人建立好交情，陸陸續續在台灣、美國碰面拍片，至此之後Ray一舉打開知名度，頻頻出現在名人、直播主與NBA籃球員等版面，被封為「最多外國人認識的台灣高中生」。

廣告 廣告

2025年10月透過IG的限時動態認愛辣模兼網紅Angi Yang，兩人在車上甜蜜合影，但近日Angi Yang卻在Threads頻頻發文，先用簡體字爆粗口，接著單一個問號，昨日又以繁體字寫下「為什麼男人總是會出軌呢」、「永遠不要相信網路的人設」，今日則說「下輩子不要在當牡羊座」。

Angi Yang近日在Threads連發多文。翻攝自angifuckingyang Threads

由於Angi Yang的貼文沒有前後文，讓外界揣測兩人感情是否生變，而Ray近日也未針對此事回應。此外，目前兩人的IG帳號皆取消互相追蹤，網友們在Angi Yang的版面紛紛留言，「發瘋啦ray」、「氣到女方打正體中文」、「小三估計是Tota」、「Ray手機還給人家」。

更多太報報導

社群貼滿私人飛機、名牌精品…白富美身分曝！ 竟是「東方娃娃」蔡幸娟獨生女

《世紀血案》導演徐琨華發聲致歉 將暫停參與後製工作但強調「沒有太多決策權」

立威廉罹甲狀腺癌 經2次大手術身心瀕崩潰「為家人重寫遺囑」