才認錯又翻車 盧秀燕誤稱豬瘟疫區帶肉入境「首犯免罰」

盧秀燕7日進台中議會進行豬瘟專案報告。

台中豬場近期爆發非洲豬瘟，引發防疫警示。市長盧秀燕表示「首犯攜帶疫區豬肉免罰」，引起爭議。依《動物傳染病防治條例》，首次違規攜帶疫區豬肉製品入境即處20萬元罰鍰，再犯加重至100萬元。農業部及防檢署提醒，不論隨身攜帶或透過郵寄、網購疫區豬肉，皆不得違規，以免造成防疫破口並危及國內畜牧產業安全。

台中市近日豬場爆發非洲豬瘟，成為台灣防疫重大隱憂。今（7日）台中市議會進行專案報告時，市長盧秀燕表示，「第一次違規攜帶疫區肉品入境免罰，第2次才會開罰」，此說法隨即引發外界質疑。

廣告 廣告

依據《動物傳染病防治條例》規定，自非洲豬瘟疫區違規攜帶豬肉製品入境者，首次違規即應處20萬元罰鍰，再犯者則加重至100萬元，並非首犯免罰。

農業部自2018年中國爆發非洲豬瘟後，即訂定防疫規範，禁止攜帶加工肉品、含肉泡麵、肉鬆蛋捲、火腿腸、豬肉乾、香腸等入境。防檢署強調，不論是隨身攜帶或透過網購、國際郵包寄送疫區豬肉製品，首次違規皆裁罰20萬元，再犯加重至100萬元。

依《動物傳染病防治條例》，首次違規攜帶疫區豬肉製品入境即處20萬元罰鍰，再犯加重至100萬元。（鏡新聞）

防檢署提醒，非洲豬瘟病毒高度傳染且環境耐久，一旦違規入境即可能造成防疫破口，民眾切勿以身試法，以免重罰及危及國內畜牧安全。





更多《鏡新聞》報導

鄭麗文將出席統派活動「追思共諜」 沈伯洋：形同公然叛國

揭市政顧問「盧秀燕扛責」圖卡洗群組 江肇國：當台灣人傻瓜？

鄭麗文上任掀入黨潮 國民黨稱20天吸2405人「近半為新黨員」