才認「有天離開演藝圈」楊丞琳整頭大爆改：實在沒忍住⋯網全看傻

記者林汝珊／台北報導

女星楊丞琳近年事業重心多在中國發展，昨（30）日在IG無預警曬出一組全新造型照，首度挑戰比以往更短的「極短髮」，並幽默寫下：「實在沒忍住，又短了。」一曝光立刻引爆熱議。

楊丞琳極短髮。（圖／翻攝自IG）

照片中，楊丞琳以層次分明的深色短髮亮相，齊劉海設計完美修飾精緻小臉，右臉招牌淚痣更成為視覺焦點，整體造型帥氣又帶點少年感。粉絲紛紛湧入留言大讚：「好像國中生」、「這長度太可以了」。

楊丞琳先前她睽違多年舉辦台灣粉絲見面會，罕見跟粉絲吐露心情，表示自己不夠勇敢，「不是以前的樣子」，她希望能夠多點堅定，讓粉絲可以看到一個榜樣，坦言雖然曾閃過「有天離開演藝圈」的念頭，不過現今的她只想要好好完成作品，藉此帶給粉絲治癒以及陪伴。

