才說不介意火辣照！男友見壯壯寫真照「當場炸掉」

樂天桃猿啦啦隊長壯壯常在社群分享美照。她透露曾交往過一任男友，因沒有使用社群，一開始不知道她拍過寫真。某次朋友把她的辣照傳給男友後，沒想到他「當場炸掉」之後開始嚴格管控她的發文尺度，讓壯壯感到壓力過大。

壯壯日前在節目《女王大人》透露，她與這位前男友初識時常常碰面、一起出遊，隨著互相產生好感才正式開始約會。男友當時也坦言，很欣賞他活潑的個性和穿衣風格。然而，他完全不知道壯壯曾拍過寫真。為避免日後造成誤會，壯壯曾試著問男友：「如果女生有時穿得比較火辣一點，你會介意嗎？」並舉例女生穿比基尼、奔跑在沙灘上的照片，希望試探出對方的底線。

對此，男友都說應該還可以，但如果是「刻意凹曲線」之類的照片，他就不太能接受，也就是說「刻意裸露的照片」對男友來說「不太好」 ，因此，她一度慶幸男友沒有使用社群，不會看到自己拍的舊照。沒想到「紙包不住火」，男友的朋友們開始追蹤她的社群帳號，為了再次確認，她便問男友：「你知道啦啦隊夏天的服裝都比較清涼，你能接受嗎？」對方也爽快回應：「可以啊！你那些照片我都知道」這才讓壯壯安心。

然而，有天男友的朋友拿著壯壯的寫真照對他說：「你女朋友很辣耶」，讓男友「當天晚上就炸掉」，之後，他開始要求壯壯把社群上所有「太露」的照片全部下架。甚至她每次發新照片前，都得先經過審核。就算壯壯覺得健康、自然的照片，也常遭男友否決。讓她最不能接受的是，明明她已經誠實說明過，但男友卻因旁人的一句話就立場大轉彎，這也讓她覺得非常不開心。



