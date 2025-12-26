才說不要苛責張文父母，余家昶家人大愛「婉拒200萬善款」原因曝光...M7出口設悼念牆，這些東西別放了

台北車站、北捷中山站外12月19日發生無差別攻擊事件，57歲余家昶在北車第一時間攔阻犯嫌張文，打亂其計畫讓傷亡沒有擴大，卻因傷勢過重不幸喪命，其捨身行為令全台民眾動容。余媽媽受訪時表示，事情是張文做的，他也往生了，跟他的爸爸、媽媽沒有關係，希望社會大眾不要再去苛責他的父母親。 不少民眾表達捐款意願，想協助余家人，桃園市長張善政24日表示，余家昶預計明年春祭入祀忠烈祠，包括中壢仁海宮捐贈200萬元協助處理後事，但余家非常溫暖，覺得自己經濟狀況還可以，因此又把這筆捐款回捐給市府，後續將會與家屬討論如何運用。 許多民眾自發性到捷運M7出口擺鮮花悼念，對此北捷公告設置暫時性悼念牆，增設臨時留言板提供民眾留言；不過北捷提醒，獻花區只能放花束，民眾請避免擺放飲料或食物。

27歲嫌犯張文12月19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，最後包含張嫌墜樓身亡，造成4死11傷悲劇。

23日張嫌父母在完成司法解剖程序後，面對媒體鏡頭說了4次對不起，說對張文犯下的滔天大禍、對社會造成的損害，以及對受害者造成無法彌補的傷害，向大家下跪道歉，並強調全力配合檢警的調查。

而57歲民眾余家昶在北車M7通道、阻攔張嫌丟擲汽油彈，避免更大傷亡，余媽媽受訪時表示，事情是張文做的，他也往生了，跟他的爸爸、媽媽沒有關係，希望社會大眾不要再去苛責他的父母親。

余媽媽表示，雖然不知道張文的犯案動機，但認為他「應該是有心理不適」，才會做出如此行為，同時呼籲大眾提高警覺，一切平安。

許多網友聽完余媽媽一番話後紛紛表示，「這位母親真的太強大了！她絕對比任何人都還要難過，卻帶頭呼籲大家不要指責殺人犯的爸媽，清醒得讓人心疼...一家人都好偉大」、「太溫柔了，還替張文說話，甚至以『他可能心裡不舒服』來取代對精神疾病的負面詞彙」。

余家昶捨身救人 張善政：家人回捐200萬善款給市府

設籍在桃園市的余家昶，他第一時間奮勇肉身擋刀不幸喪命。桃園市長張善政24日表示，余家昶預計明年春祭入祀忠烈祠，且余家非常溫暖，將善心人士捐款又回捐給市府，讓他特別感謝；而這筆善款正是中壢仁海宮捐助的200萬元慰問金。

張善政表示，余家昶戶籍在桃園市，市府依照忠烈祠的規定，預計明年春祭讓他入祀桃園市忠烈祠。

張善政特別提到，桃園市有些善心人士捐款慰問余家昶家屬，但余家人非常溫暖，他們覺得自己的經濟狀況還可以，所以又把捐款回捐給桃園市政府，讓市府幫助更需要被捐助的朋友時，可以運用這筆捐款；而余家昶的公祭預計下周六於台北舉行，張善政也說屆時會親自去參加。

悼念英雄余家昶 M7出口設臨時悼念牆

見義勇為的英雄余家昶在北捷隨機攻擊案不幸喪命，日前已經有不少民眾自發性到北車M7出口擺鮮花、小卡、便條紙悼念。

北捷表示，在徵得周邊店鋪同意以及支持後，將在這兩面施工圍牆上設置暫時性的悼念牆，不只有實體留言板，也規劃線上留言區，提供更多元的追思方式。

北捷指出，在25日悼念牆正式設置前，先在本來的牆面增設臨時留言板，提供民眾留言；但因為通道空間狹小，北捷也呼籲獻花區只放置花束，不要再擺放飲料或食品，車站人員將定時巡查維護，並在每天收班後將收存花束以外物品，若有不合宜或不適合字詞也會另行保管處理。

