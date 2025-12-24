才說不要苛責張文父母！余家昶家屬大愛「回捐200萬」給桃市府

記者羅欣怡／桃園報導

桃園市長張善政證實，余家將捐款回捐給市府。（圖／桃園市政府提供）

張文19日大開殺戒，先在台北捷運動手，遭到57歲的余家昶攔阻，破壞張文計畫，但反遭張文殺害，成為第一名受害者。日前，中壢仁海宮率先捐助200萬，希望幫助余家處理後事，桃園市長張善政今（24日）證實，余家非常溫暖，覺得自己經濟狀況還可以，因此又把捐款回捐給市府，市府後續會與家屬討論如何運用。

張善政今日出席就職3週年記者會，有媒體提問市府是否有協助余家昶進忠烈祠？張善政表示，因為余家昶的戶籍在桃園，所以市府照忠烈祠的規定讓他入籍。

北捷M7悼念余家昶。（圖／記者李育道攝影）

張善政指出，余家人非常溫暖，對於之前仁海宮捐助的200萬，以及其他善款，余家覺得自己經濟狀況還可以，「所以他們把這筆捐款又回捐到我們市府，讓我們市府對於更需要捐助的朋友運用這筆捐款。」

張善政強調，在這邊也特別感謝余先生的家屬，這筆捐款他們又回捐給了市府，讓市府好好應用。另外，余家昶的公祭預計在下週六（1/3）在台北舉行，屆時他也會去參加。

