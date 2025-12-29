才說中國實力不到「今繞台軍演」？黃國昌轟賴清德：井底之蛙

民眾黨主席黃國昌、宜蘭縣長參選人陳琬惠、嘉義市長參選人張啓楷舉行「嚴正抗議•具體反制賴清德總統級造謠」記者會。楊亞璇攝



總統賴清德接受電視專訪昨（12/28）晚播出，賴清德表示，「幾十年來中國沒有越雷池一步，是因為它實力不到」，如果中國設定2027年要達到侵台的準備，那台灣就只有一個選擇而已，不斷提高難度，讓中國永遠都達不到這個標準。民眾黨主席黃國昌今（12/29）砲轟，當一個總統，講話如果像井底之蛙、坐井觀天，丟臉的不是他個人，是全體台灣人民。

黃國昌、宜蘭縣長參選人陳琬惠、嘉義市長參選人張啓楷今上午舉行「嚴正抗議•具體反制賴清德總統級造謠」記者會。媒體詢問，昨天賴清德專訪才講到說這十幾年來，中國沒有越雷池一步，是因為中國實力不到。結果今天中共就宣布要「正義使命」演習，民眾黨對此態度是什麼？以及綠委吳思瑤質疑說雙城論壇才剛結束，中共就宣布繞台軍演，是台北市長蔣萬安帶回來的伴手禮，這樣還要親信中國、取悅中國嗎？

廣告 廣告

對此，黃國昌指出，民眾黨的立場一定要表達得非常清楚，對於中共在台海發動的軍事演習，民眾黨表達嚴厲的譴責跟抗議，這樣子做完全無助於區域的穩定、兩岸的和平，而且只是把台灣人民推得越來越遠。

他認為，過去中共的軍演，沒有發生任何積極正面的助益，只是造成兩邊的對立跟緊張，這一次中共的軍演也是一樣，不會有任何什麼積極正面的效益，對於大家所期待的區域穩定、兩岸和平，甚至是兩岸人民善意、健康的交流，造成的只有阻礙。

黃國昌說，至於賴清德「我是奉勸他，有的時候，當一個總統，講話如果像井底之蛙、坐井觀天，丟臉的不是他個人，是全體台灣人民。我話講到這裡就好了。」

黃國昌話鋒一轉，質疑昨天賴清德總統不斷地在強調國防自主、自我研發，大家真的都支持，當初在搞潛水艇的時候，民眾黨的立場就很清楚，「我們支持」，但是要為什麼要先凍結50%？請向國人證明，第一艘500億的潛水艇潛得下去。

他說，現在是在浮航測試，台灣人蓋那一艘潛水艇500億，他在外交國防委員會質詢過，日本同等級的150億，台灣人要花500億，這是哪門子道理？若說因為剛開始學，要先繳一點學費，現在才要開始慢慢起來，所以要多繳一點學費，沒有關係，「錢也花了，現在潛水艇潛得下去嗎？」

他續指，更讓他憤怒的事情是，昨天賴清德總統才在高談國防自主，想要正當化過去這幾年灑了這麼多的銀子，潛水艇也就算了，他今天要請教一下國防部，連標準用的子彈都要用買的，這是哪門子國防自主？這是最簡單、最基本步槍的子彈，這不是潛水艇、隱形戰機。

他批評，「我們花了那麼多錢，改造了我們的兵工廠，結果連最基本步槍用的標準子彈都做不出來，要花錢去買？這是怎麼回事？這就是賴清德所講的國防自主嗎？」

更多太報報導

被指「擁抱習近平」 黃國昌轟造謠：限賴清德24小時內道歉

共軍軍演 鄭麗文批賴清德連累2300萬人：台灣有民進黨倒了八輩子霉

幕後／從主流媒體到談話節目 賴蕭透過多元專訪展靈活外交新策略