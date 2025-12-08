才說出門上班…台中29歲男自家頂樓墜落亡 路過女騎士遭砸傷

台中市今日上午傳出一起墜樓憾事。此為示意圖，廖瑞祥攝



台中市北屯區某住商大樓今日（12/8）上午驚傳墜樓事件，一名29歲楊姓男子上午8時許因不明原因，從大連路一段某大樓14樓墜落，掉下來時正巧砸中騎機車路過的37歲陳姓女子，附近民眾見狀急忙通報119到場救援，不過由於撞擊力道強烈，救護車到場時楊男已明顯死亡，陳女則因膝蓋擦挫傷，送往中國附醫治療，無大礙後繼續前往公司上班。目前現場已由鑑識小組完成採證，初步排除外力介入，全案報請台中地檢署檢察官相驗死因。

事故發生於今日上午8時40分，當時陳女騎車行經某大樓前，正準備前往公司上班時，右膝突然遭到墜落的楊男砸傷，隨後重摔地面，由於撞擊力道強烈，當場失去呼吸心跳，陳女則摔車倒地，膝蓋有擦挫傷、意識清楚。

台中市消防局獲報後，趕緊派遣文昌分隊與專責救護隊共3車6人，不過到場時楊男已明顯死亡，後續並未送醫，交由第五分局警方接手調查，陳女則送往中國附醫，經簡單包紮治療後，繼續前往公司上班。

據了解，死亡的楊男平時和母親及妹妹同住於社區大樓，今日上午8時原本向母親表示要出門上班，結果因不明原因離家後走上頂樓，隨後便墜落身亡。現場經第五分局鑑識小組初步勘驗後，已排除外力介入，詳細案情待進一步釐清，並報請台中地檢署相驗死因。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

