才說台中市長初選達協議 江啟臣聲明抗議國民黨、楊瓊瓔

立法院副院長江啟臣。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨台中市長初選之爭未歇，在立委江啟臣、楊瓊瓔兩人協商破局後，國民黨中央今（6日）宣布，二位有意參選同志皆已簽署協議，雙方同意於3 月最後一周完成民調作業。但江啟臣隨後發表聲明抗議，國民黨中央今公布的訊息，已明顯違背協議內容。

國民黨中央說明，有關台中市長提名，經過充份溝通和說明後，二位有意參選同志皆已簽署；未來根據協議事項，中央提名協調小組將儘速邀集二位有意參選同志挑定三家民調機構和檔期，擬於3月底前的最後一週的3月25日至3月31日完成民意調查作業。

根據協議內容，未來提名將以民調結果為依據，雙方都同意不對外公布民調執行時間、機構等相關事項，並將依照「政黨對比」佔85％、「黨內互比」佔15％的總和計算，但結果數據不會對外公布，只公布最後勝出者，

但江啟臣發表聲明表示，他基於尊重國民黨中央，於第一時間收到中央提名協調小組台中市市長候選人提名協議事項，即行簽署同意並回傳黨中央，然今日黨中央發布媒體訊息之文字「擬於3月底前的最後一週完成民意調查作業。」，已明顯違背雙方簽署之協議事項第2項第2款「同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」。

江啟臣也提到，楊瓊瓔所發布之新聞稿提到 :「….經協調確認，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，民調擬將於3月25日至3月31日期間進行…」，首先澄清，他本人除於1月16日雙方及黨中央出席協調外，之後從未參與任何協調會議，國民黨中央亦未向他本人確認，當然無所謂「同意民調擬將於3月25日至3月31日期間進行」，更無所謂共識，否則即與協議有違，不容混淆，故特此澄清，並請國民黨中央對外公開說明。

江啟臣表示，此無疑為對外公開民調時間，讓民意調查受到外力介入，致民調結果失真。國民黨中央發布之訊息竟與協議事項有違，請黨中央立即對外說明並澄清，以正視聽。

