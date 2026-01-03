政治中心／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲赴立法院拜會藍綠黨團，還和民進黨團總召柯建銘密談15分鐘，而今天再被媒體追問，有沒有進一步和黃國昌討論總預算僵局，柯文哲開始批評賴清德意氣用事，被綠委大酸明明是藍白不審預算，現在凡事賴給賴清德就好。

前民眾黨主席柯文哲（01.02）：「主席你們會泯恩仇嗎，本來就沒有仇。」

前一天前民眾黨主席柯文哲，才到立院拜會藍綠黨團，被民進黨總召柯建銘拜託，總預算卡關多幫忙，還造訪陳瑩辦公室喝咖啡簽下大名，被莊瑞雄調侃一番！

立委（民）莊瑞雄vs.前民眾黨主席柯文哲（01.02）：「你被騙了，你簽名以後你就要去台東輔選，去台東輔選，沒有啦一切盡在不言中。」





才說和綠營沒仇 柯文哲再批賴清德「意氣用事」

已經很久沒有和綠營友善互動，沒想到南下輔選，被問有沒有進一步和黃國昌溝通，他這樣回應。

前民眾黨主席柯文哲：「其實過去立法院也不是沒有什麼僵局，每次都可以解決，我昨天就跟柯建銘說，你們不是三個黨團總召，不行再各加一個，六個人坐下來，總召、副總召談一談，總是會喬出一個方法，到底是在幹什麼。」

嘴上說得容易，但程序委員會還是卡在白營關鍵一票，柯文哲沒幫忙溝通，卻到選舉場合火上加油。





前民眾黨主席柯文哲vs.民眾黨嘉義市長參選人張啟楷：「不要意氣用事，有好的方法，每年都可以解決，為何今年故意卡在這裡，我昨天就直接講了，賴清德一念之間，奇怪你怎麼那麼偏執，而且有成功的經驗都不學，個性怎麼這樣，以前都可以解決今年就不行。」

立委（民）林楚茵：「昨天柯文哲說總預算要喬一喬，但是連審都沒有審到底要怎麼坐下來喬，現在柯文哲是做賊喊抓賊，明明就是藍白不審預算，但是卻凡事只要賴給賴清德就好。」

綠營不滿，柯文哲又賴給總統，6號的程序委員會僵局如何解決？外界等著看。

