才說好一起去旅行 台北情侶檔遇火劫燒成2具焦屍

平安夜不平靜！台北市中山區民權東路一處「頂加」發生火災，消防人員在火場找到2具焦屍。調查發現，兩人是一對情侶檔，曾姓男子（69歲）與莫姓女友（57歲），兩人因視力障礙及行動不便，疑無法及時逃生而命喪火窟。

家屬難過指出，事發當天下午13時許，曾男曾開心的透露計畫要與女友出遠門旅遊，未料，幾個小時就發生火警。

台北市消防局24日平安夜20時20分獲報中山區民權東路1段38巷18弄一處頂加發生火災，到場時，現場是6層RC建築物頂加1層，於6樓起火，燒損傢俱雜物，燃燒面積約90平方公尺。起火原因待查。

晚間20時59分火勢撲滅，在6樓發現2名患者OHCA，身體焦黑，明顯死亡。

