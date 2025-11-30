才說想生三個！歐陽妮妮撇尪出國放風 4字喊話張書豪
女星歐陽妮妮去（2024）年與演員張書豪結婚，今年1月生下兒子「睦睦」後移居中國杭州，女方負責直播帶貨，男方則負責帶孩子。今（30）日歐陽妮妮開心發文，跟好姐妹出國放風，也對張書豪喊話4字。
歐陽妮妮在Instagram透露，生產後第一次出國放風，跟好姐妹一起到韓國首爾旅行，不忘感謝老公張書豪，「第一次放風出國啦，謝謝老公，好天氣的首爾姐妹行。」照片中她一身純白造型，露出修長美腿，不少網友也大讚，「這媽咪太美喔！」
歐陽妮妮出國放風。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）
事實上，歐陽妮妮先前在綜藝節目透露想生3個小孩，讓「睦睦」有手足可以互相陪伴，不過張書豪認為現在只有一個小孩，老婆才能無後顧之憂去做想做的事，要是生第二胎，那她就得被迫帶小孩，「到時候她對於這件事情的快樂一定會打折」。
