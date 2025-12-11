才說想當「最常來台的樂團」！FTISLAND宣布FTSODE明年1／24移師台北

FTISLAND首度將FTSODE系列演唱會移師到台灣。（圖／希林國際提供）

韓國樂團 FTISLAND近來頻繁在台演出，讓他們在粉絲間的「灶咖大賽」榜上有名，主唱李洪基亦在近期台北場演唱會上提及想更常到台演出、與粉絲們見面，還誇口要當「最常來台灣的樂團」，如今便馬上兌現諾言，於 2026 年初帶來《2026 FTISLAND CONCERT‘FTSODE’in TAIPEI》，與粉絲一起開啟嶄新的一頁。

2025 年對 FTISLAND 而言可說是十足忙碌而充實的一年，不僅透過全新音樂企劃「FTestination」發行五首韓文單曲，更暌違六年發行日文正規專輯《Instinct》。他們也以巡迴演唱會《2025 FTISLAND LIVE 'MAD HAPPY'》、日本巡迴演唱會《FTISLAND AUTUMN TOUR 2025 ~ Instinct ~》、家族演唱會《FNC BAND KINGDOM》及各式音樂季等活動與各地粉絲相見。其中，他們多次造訪臺灣，8 月更受邀在富邦悍將主場日演出，以一曲經典的〈壞女人〉引領大巨蛋三萬多名觀眾大合唱，創造傳奇場面。

FTISLAND明年1/24在台大體育館開唱。（圖／希林國際提供）

FTISLAND的FTSODE 系列演唱會自2023年起固定於年末登場，本次 FTSODE 以「頒獎典禮」為主題，從海報到宣傳影片皆以典禮氛圍精心打造，日前官方更公開「邀請函」，宣布 Dress Code 為正裝，讓整體儀式感再度升級。值得一提的是，FTSODE 過去皆僅在韓國舉行，此次則首度移師海外，除了又一次展現 FTISLAND 與台灣 PRIMADONNA（官方粉絲名）之間深厚的情誼外，也將以雙方在 2025 年共同累積的點滴為主軸，期望透過這場演出與粉絲一同回顧並紀念這一年所留下的美好時光。

《2026 FTISLAND CONCERT‘FTSODE’in TAIPEI》門票將於 12 月 20 日上午 11 點在 ibon 售票網站及全臺 7-11 ibon 機台開賣，演唱會票價為TWD6,580/TWD5,580/TWD4,880，所有購票者皆可獲得一套臺北場限定小卡（共三張），購買TWD6,580票價者將能參與彩排並有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利，購買TWD5,580票價者則有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利。

票價福利圖公開。（圖／希林國際提供）

