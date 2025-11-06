才說拆彈及時！盧秀燕終於鞠躬道歉 「防疫過程我們做得不夠好」

盧秀燕針對非洲豬瘟鞠躬道歉。（鏡新聞）

台中市爆發非洲豬瘟，市府卻連連出包，包括擅自派員清消導致延誤採檢等，市長盧秀燕4日卻說出「台中防疫採全國最嚴格標準、及時拆彈、化解危機」，遭到網友群起砲轟，她今天（6日）進行議題說明，終於鞠躬道歉，坦承在整個防疫的過程當中，做得不夠好，「我非常抱歉，媽媽做不好一樣要檢討改進」。

盧秀燕表示：「在整個防疫的過程當中，我們做得不夠好，身為市長，我必須概括承受，我應該要道歉，除了致歉，在剛才我們已經發布了相關首長的人事異動，另外之前已經啟動的整個事件調查，現在正在加速進行當中，一有結果就會跟大家公布，在這個事件當中讓大家擔心了，我非常抱歉，媽媽做不好一樣要檢討改進。」

盧秀燕率市府官員鞠躬道歉。（鏡新聞）

另外盧秀燕也感謝中央的指導協助，「我們跟中央團結合作、齊心齊力，完成這項任務，在過程當中，中央給我們的指導、協助，我深表感謝」，並感謝縣市長、民意代表、產業界，以及許許多多的市民家人給的關心和鼓勵。

盧秀燕最後表示，台中市是一個努力進步向上的大城市，我們應該要做得更好，才能夠對得起大家，這七年以來對我們的支持愛護，這個案件我們絕對會引以為戒。之後未接受提問就結束會議。





