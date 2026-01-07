才說沒成立少子女化辦公室 石崇良隔半天改口：2017有任務編組
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
衛生福利部到底有沒有成立「少子女化辦公室」？衛福部長石崇良今（7）日上午在立法院答詢時一句「本部確實沒有成立」，被民眾黨立委黃國昌拿來視為直接公開打臉行政院說法，時隔半天，石崇良下午透過衛福部再發聲明改口，強調「經過我們再仔細翻閱之後」、「事實上在2017年為因應少子女化問題，在衛福部成立一個任務編組」，後來更拉高到行政院層級。
石崇良上午出席立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會第1次聯席會議，黃國昌質詢時連連追問、質疑衛福部從未成立「少子女化辦公室」，但行政院卻稱2017年就已成立，要石崇良給個答案，石崇良當時脫口而出「本部確實沒有成立」，被黃國昌視為是衛福部公開打臉行政院。
質詢內容經媒體報導後，引發輿論爭議。石崇良下午透過衛福部一連發出聲明及影片，本人改口澄清。
石崇良表示，有關衛生福利部少子女化辦公室的沿革，經過我們再仔細翻閱之後，事實上在2017年為因應少子女化問題，在衛福部成立一個任務編組，建立一個平台，在衛福部下召集各相關的司署共同討論、提出一些政策。
石崇良說，後來該議題在行政院非常重視的情形之下，拉高到行政院層級，提出少子女的對策計畫，為此本部角色就轉換，搭配整個行政院規劃，加入了其他部會，擴大至教保、友善職場及育兒支持等，今年更擴大到少子女化對策計畫2.0，擴大到全面的生育跟養育的支持。
石崇良表示，未來應要投入更多資源，希望來改變低生育率的問題，也希望立法院能夠盡快通過關於少子女化對策行動計畫相關預算，以利推動。
衛福部補充指出，衛福部於2017年起以任務編組方式，採任務導向之政策協調平台，召集相關司署研擬因應對策，並非實體辦公室。當時基於政策推動及對外溝通協調之需要，以「少子女化對策辦公室」作為任務編組名稱。前述機制係屬跨司署協作之政策運作模式，並未設有正式辦公地點或員額編制，各項工作仍由既有司署依權責分工推動，透過定期協調與政策整合方式運作。
衛福部說，自2018年起，少子女化對策已納入中央整體政策規劃架構，在行政院統籌下，由相關部會共同推動執行。
照片來源：衛福部提供
