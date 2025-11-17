才說油門卡住！下一秒發動引擎 … 碰 男子尷尬：真的暴衝耶

機車加油線卡住，鄭先生在轉動機車手把並念念有詞後，一發動引擎，整部機車立刻爆衝撞向牆壁。（圖／翻攝Threads_shopeand）

台東蘭嶼發生一起機車暴衝意外，但畫面曝光卻讓民眾笑翻，原來一位鄭先生，幫太太修理機車，事先知道會爆衝了，他仍發動引擎，導致機車噴飛撞到自家牆壁，事後他自己也很不好意思，笑稱車子真的走掉了。

機車加油線卡住，鄭先生在轉動機車手把並念念有詞後，一發動引擎，整部機車立刻爆衝撞向牆壁。（圖／翻攝Threads_shopeand）

這起機車暴衝事件發生在台東蘭嶼，起因是一部車齡七年的機車加油線卡住。影片畫面顯示，鄭先生在轉動機車手把並念念有詞後，一發動引擎，整部機車立刻爆衝撞向牆壁。鄭先生當下呆站幾秒，隨後才上前關掉引擎，而他與太太的對話後來甚至笑了出來，彷彿事情與自己無關。鄭先生解釋道，他以為轉開後已經鬆了，結果一回來就爆衝了，原因是加油線卡住，他認為這與蘭嶼海風太強有關。

廣告 廣告

蘭嶼的海風含有高濃度鹽分，容易導致機車零件損壞，尤其是加油線等部件。（圖／TVBS）

蘭嶼的海風含有高濃度鹽分，容易導致機車零件損壞，尤其是加油線等部件。更令人困擾的是，當地正值旅遊淡季，許多出租業者紛紛將生財工具送修保養，導致修車需要大排長龍，增加了自行維修的誘因。

機車業者建議，若遇到加油線卡住想自行排除，首先應立起中柱，將後輪墊高避免車子暴衝。（圖／TVBS）

機車業者建議，若遇到加油線卡住想自行排除，首先應立起中柱，將後輪墊高避免車子暴衝，再沿著油線淋上潤滑油進行處理。然而，若情況嚴重，仍應交由專業人員處理，以免小問題演變成大毛病。這起事件提醒大家，面對機車故障，專業維修的重要性不容忽視，避免像鄭先生一樣因小失大，造成財物損失。

更多 TVBS 報導

「鳳凰」陸警發布！ 風力5級、浪逾3米 仍有人冒險衝浪

獨／拖吊電動機車收費「3萬4」 女控遭圍堵 付2萬脫身

台鐵又出包！彰化站平交道驚見故障列車 民怨：浪費生命

蘭嶼海域「硨磲貝」遭敲打死亡 畫面流出惹眾怒 縣府說話了

