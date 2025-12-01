才說要解散…ZB1全員驚喜續約「宣布延長活動」9人完整體掀暴動

記者林汝珊／台北報導

ZEROBASEONE今宣布，將以完整體延長活動 2 個月。（圖／翻攝自IG）

韓國男團ZEROBASEONE（ZB1）透過2023年選秀節目《BOYS PLANET》出道，原本設定的活動期為 2 年 6 個月，預計明年 1 月正式解散，不過今（1日）官方宣布好消息，將以完整體延長活動 2 個月，消息一出立即引爆全球粉絲熱烈討論。

ZEROBASEONE透過選秀節目《BOYS PLANET》出道。（圖／翻攝自IG）

ZEROBASEONE所屬公司透過公告表示，這項決定是「成員們基於對團隊的深厚感情，以及回應 ZEROSE（官方粉絲名）始終如一的支持與愛意，而共同做出的選擇」，並透露團體將以完整體持續活動至明年3月，將以9人體制參與 《2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR ‘HERE&NOW’》安可場，並同步準備推出全新專輯。

ZEROBASEONE 自2023年出道後，在短時間內以6張專輯全數達成「六連百萬銷量」的亮眼紀錄，被視為「第五代 K-POP 代表男團」，在國內外都擁有極高聲勢。

