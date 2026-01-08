才說「使用者付費」不跟進 高市「髮夾彎」宣布公立國中小營養午餐全面免費

（圖／高雄市政府新聞局）





台北市長蔣萬安6日在市政會議拍板，台北市營養午餐將全面免費，並由市府統一強化食材溯源與品質管控。原本高雄市府教育局表示，因免費午餐曾遭監察院糾正，將維持「使用者付費」原則，不跟進北市府的作法。不過高雄市府態度今（8）日有180度轉變，市長陳其邁宣布，高雄市自115學年度起，公立國中小學營養午餐將全面免費，估計每學年增加18億元經費，嘉惠全市約18萬名學生。

教育局長吳立森表示，為減輕家長負擔並確保學生營養均衡，陳其邁市長自113學年度起，每年編列1億4千萬元，補助每餐每生4元，減輕家長負擔，市府也補助國小學生每週飲用乳品，每年5,800萬元。

吳立森表示，巿政府推動學校午餐使用符合三章1Q標準的食材，115年自籌4.5億元經費，確保學校午餐使用國產可溯源食材。

因應教育部導師費增加，陳其邁市長也宣布加碼學校教師行政工作獎金，將配合導師費加發作業時程，同步加1.5倍，感謝校園行政人員的辛勞。

