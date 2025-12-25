才證實失智！李亞萍出面崩潰哭揭「1惡疾纏身」：萬一要開刀怎麼辦？

記者蔡維歆／台北報導

73歲資深藝人李亞萍日前公開受訪證實自己有失智跟失憶症狀。並不滿埋怨兒子余祥銓愈來愈敢忤逆她，不僅吵著要搬出鬧分家，痛罵兒子大逆不道，余祥銓則說她抗拒看醫生。今母子倆一起上節目，李亞萍自認很健康，認為生病主因是痛失愛女過不去，談到兩年見不到外孫更一度淚崩。

李亞萍今跟余祥銓、柔柔一起錄影，被問到失智病況抗拒看醫生檢查，她一度掩面痛哭說失去女兒余苑綺加上又長達兩年看不到兩個外孫，「一輩子的痛，我連女兒都沒有了，怎麼會連孫子都看不到？真的是我內心最大的痛，樂樂出生時真的是我最寶貴的小天使，沒想到現在會變這樣子。」

廣告 廣告

余祥銓（左起）、李亞萍、柔柔今天上節目。（圖／記者蔡維歆攝影）

李亞萍也透露之前曾聽到樂樂家鄰居帶樂樂去吃飯，「我想說樂樂會來余家找我們，然後我朋友也有問樂樂難道你不想姥姥跟舅舅阿姨嗎？樂樂說她也想也愛我們，我是在想很可能她已經沒有媽媽了，也不想讓爸爸不開心，我是希望樂樂快點長大成熟，能夠打個電話給我，或者是來看看我們也好。」

李亞萍當場痛哭。（圖／記者蔡維歆攝影）

而李亞萍今天出門錄《11點熱吵店》前，甚至突然發現爬不起來無法下床，「我不知道怎麼搞的，床上起不來，也站不起來。」柔柔補充說她前天就發作，後來去針灸但仍沒好轉，不過已跟余祥銓安排好接下來帶婆婆去看醫生檢查。李亞萍則認為73歲年紀已大，有病痛難免，「順其自然就好，我不想讓那些儀器機器折磨我，萬一我去檢查，醫生要我腦部開刀怎麼辦？而且如果都不記得，人生可以重新開始也很好啊。但我絕對不會忘記祥銓跟柔柔，他們倆這麼孝順。」余祥銓則安撫表示：「不可能啦，吃個藥就可以康復，就先去神經內科做一下認知測驗，我們都問過醫生了，就對症下藥。」

更多三立新聞網報導

開寵物旅館「被客訴挑狗、超時收費」！女星還原真實內幕：請找別家

2025年底不平靜！最神命理師不忍出手了 示警2026年「8大危機」

陳漢典、Lulu明年1月世紀婚宴！日期地點全曝光 經紀人吐13字招了

自爆大巨蛋「假唱」！朱孝天公開「驚人隱疾」反挨網轟：還想要怪誰

