才證實罹失智症！李亞萍遭控花30萬「刷爆余天信用卡」 當場失控開轟

李亞萍對著鏡頭開嗆余天。（圖／翻攝自《11點熱吵店》Youtube）

李亞萍日前難得公開露面，受訪時自爆罹患失智症，醫師告知是長年憂鬱、自閉與躁鬱影響下的併發症，目前正服藥治療。消息一出震撼外界。如今余祥銓上節目爆料李亞萍曾買了2件塑身衣，總共花費30幾萬元，把余天的信用卡刷爆，讓余天不太高興。沒想到李亞萍下秒站起來走到攝影機前，臉色鄭重開嗆了。

余祥銓、柔柔上節目爆料。（圖／翻攝自《11點熱吵店》Youtube)

余祥銓透露余天有次接到銀行專員電話，被告知信用卡遭人刷爆，但余天表示自己沒出門，一問才發現李亞萍花了30多萬元買了2件塑身衣，余祥銓認為買一件即可，唐綺陽隨即犀利提問「你不滿在哪裡？」余祥銓趕緊澄清，「我只是表達爸爸對我講得不滿，不關我的事」。

結果坐在一旁的李亞萍打斷余祥銓問說「真的是你爸爸講的？」接著立刻起身走到離攝影機一步的距離火大對余天嗆聲，「你覺得我花了30幾萬是怎樣？50年的夫妻，可以這樣子嗎！我幫你生3個，我幫你顧家，我幫你養小孩，我幫你管教那個不肖子（指余祥銓），余天！什麼東西！」笑翻全場。

