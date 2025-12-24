才讚憲法法庭復活 北捷案國際特赦組織台分部轟：別往特定族群宣洩

中山商圈放滿悼念受害民眾的花束。（資料照）

27歲張文上周五（19日）傍晚在北捷台北車站、中山商圈展開大規模恐怖攻擊，不僅扔擲煙霧彈，並隨機砍殺路人，連同墜樓的張文在內，一共4死11傷。網友怒火轉向犯死聯盟，對此關係匪淺的國際特赦組織台灣分會出面喊話，斥責「不要將特定族群或團體當成宣洩情緒的代罪羔羊」。

張文先是在捷運台北車站扔擲多顆煙霧彈，原先還打算扔汽油彈，但遭到57歲余先生奮勇制止，導致汽油彈提前燃燒，讓張文計畫失敗，但余先生也因此遭張文砍殺身亡。張文回到旅館休息、整備後，再度出發到中山商圈犯案，殺傷多人後，在警方圍捕下於屋頂墜樓身亡。

廣告 廣告

網友怒火灌爆廢死聯盟臉書，對此國際特赦組織台灣分會在臉書上發文，表示對於近日台北捷運發生的攻擊事件深感震驚與悲痛，並向所有受害者及其家屬致以最深切的慰問，這種暴力行為不僅傷害生命，也動搖了人們對公共空間安全的信任，公共交通應是人們安心往返的場所，而非恐懼的來源。

國際特赦組織台灣分會說，在這艱難時刻，呼籲社會展現同理與責任，包括不要揭露傷者的醫療病史，避免造成二次傷害、「不要將特定族群或團體當成宣洩情緒的代罪羔羊」以及不要轉傳未經查證的消息造成恐慌。

國際特赦組織台灣分會喊話，無論是媒體和社群平台，應避免反覆播放兇手行兇畫面，因為這不僅可能引發模仿效應，更會讓受害者與家屬再次受傷。如果因此感到焦慮，關掉電視、暫時遠離社群平台，給自己一段安靜時間，讓心情平復。

網友則酸：「先特赦你們的腦吧」、「不要拿別人的命當聖母，有種你用自己的命去吶喊」、「你所謂的特定團體是誰」、「講X話，你們都是幫凶」。

更多中時新聞網報導

足球》張璨當選理事長 先拚女足亞洲盃

阿信助F3合體圓夢 言承旭叫他長腿信

柯煒林飛台挺《大濛》 奈良美智已2刷