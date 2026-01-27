才貌兼具！日本京大「美女刺客」突宣布不選了 原因曝光

才貌兼具的「美女刺客」今井優里突宣布退出眾議院選戰。（翻攝X@youri2911）

日本眾議院改選將於下個月8日進行投開票，1名長相、學歷兼具的25歲美女高材生今井優里獲國民民主黨徵召參選大阪第7選區眾議員，被視為「美女刺客」。孰料事情迎來急轉彎，她今突宣布退選，原因則沒有做出太清楚解釋。

今井優里昨深夜透過社群平台X發文，宣布退出這次選舉。她表示，浪費了大家的期待及時間，深感抱歉。

才貌兼具 被視為未來新星

理由上今井優里沒有明確說明，僅強調因考慮到參選恐對工作相關人士造成困擾，因此決定退出這次選舉。

國民民主黨表示，今井優里因特人因素表達退選意願，經同意後已取消其參選資格。

今井優里自京都大學醫學部人類健康科學系畢業，還曾當過模特兒，主打要讓負擔的世代走向挑戰的世代，孰料相隔沒多久就宣布退選，震驚大票網友。

