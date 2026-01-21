才負債110億陷財務危機！李亞鵬突爆被診斷罹淋巴癌 「真實病況」曝

記者蔡維歆／綜合報導

天后王菲與第二任丈夫李亞鵬於2013年離婚，結束8年婚姻，然而李亞鵬近年來深陷財務危機，近日爆出他所創辦的嫣然天使兒童醫院積欠2600萬人民幣（約1.18億新台幣）的房租，醫院恐面臨倒閉，許多民眾自發捐款。他近日更在直播中自爆，日前去做了癌症早篩，第一時間被告知胃裡面有「淋巴癌」。

李亞鵬直播中自爆日前去做了癌症早篩。（圖／翻攝自微博）

李亞鵬透露前陣子他去腫瘤醫院做體檢，之後便連續收到簡訊通知，告知他胃中有淋巴癌，當時他正忙於面對醫院的欠租風波、出面受訪等，完全沒有時間去恐懼這件事，甚至閃過「解脫了也好，大不了拜拜」的念頭。當時醫院還找來其他專家會診再次確認大概率是癌症，要求他去複查，但他根本沒空去，最終醫院卻告知他前面是誤診，他並沒有癌症，只有一點胃部炎症，對於這樣的反轉，他也直呼是「玄學」。

廣告 廣告

而綜合陸媒報導，李亞鵬名下的嫣然天使兒童醫院自2022年起積欠房租，相關案件經二審判決，已裁定須清償欠款並遷離現址，法院並於去年11月啟動強制執行程序。不過截至目前，嫣然天使兒童醫院仍持續在原址運作，未完成實際搬遷，形成「司法程序已走到終點，但現實執行仍卡關」的狀態。

更多三立新聞網報導

賀瓏遭爆劈腿風波悄復出！臉書新片不到2千人觀看 「最新近況」曝光

出手豪砸數十萬！侯怡君辣穿絕美旗袍洩真實身材 「超狂戰袍」曝光

酒店坐檯露屁股蛋！竹聯幫千金「慘遭爸爸抓包」超尷尬：酒店他管的

為3萬元鬧翻經紀人互告！男星首公開露臉全認了 鬆口「真實內幕」

