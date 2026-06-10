才走出ACL重傷！勇士球星跑壘突傷退 怒摔頭盔發洩情緒

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

亞特蘭大勇士球星Ronald Acuña Jr.。圖／東方IC

亞特蘭大勇士球星Ronald Acuña Jr.，今（10）日在客場出戰芝加哥白襪時，疑似左腿受傷提前退場，過程中神情相當沮喪，回到休息區後更憤怒地將打擊頭盔重摔在地，讓外界擔心傷勢恐怕不輕。

意外發生在4局上。當時Acuña擊出一顆沿著三壘邊線的滾地球，白襪三壘手Miguel Vargas接球後傳往一壘。Acuña全力衝刺試圖衝出內野安打，但在踩向一壘壘包時步伐出現異狀，隨後一跛一跛地走開，疑似左腿不適。

廣告 廣告

Acuña在場上短暫停留後決定退場，返回休息區時情緒明顯激動，甚至將頭盔重摔在地。4局下開始時，勇士也立刻由Eli White接替鎮守右外野。

對Acuña而言，這次傷退格外令人擔憂。2021年曾因右膝前十字韌帶（ACL）撕裂提前報銷，2024年又遭遇左膝ACL撕裂重傷，同樣接受手術治療，兩次重大傷勢都讓他長時間缺陣。

不過Acuña也曾在兩次傷病之間打出生涯代表作，2023年繳出41轟、149得分與73次盜壘，成為大聯盟史上首位達成「40轟、70盜」紀錄的球員，並拿下國聯年度MVP。

28歲的Acuña本季出賽52場，打擊率2成54、OPS .798，累積7支全壘打與15次盜壘。而此役擔任白襪先發游擊手的Luisangel Acuña正是他的弟弟，也親眼目睹哥哥受傷退場的過程。



回到原文

更多鏡報報導

大谷翔平最佳拍檔恐進傷兵！道奇鐵捕連3戰缺陣 主帥曝傷勢狀況

千賀滉大右手神經不適！復健賽臨時喊卡 親曝復出最新進度

釀酒人提前綁定未來核心！未登大聯盟外野大物獲7年長約

傅子純驟逝／爸爸「偷報名」造就24年演藝之路 理工男變本土一哥「1堅持」熬成當家小生