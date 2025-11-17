才走過喪夫之痛又喪子⋯「李家水餃」故事惹哭網！夫妻出貨還曾遭詐萬元

社會中心／林昱孜報導

李男因為車禍後遺症無法工作，靠「李爸水餃」撐起一個家，他於111年過世，由妻子接手經營。

一家五口逆境求生存，如今二兒子車禍身亡，又逢巨變網友送暖！「李爸水餃」原本由一對堅毅夫妻經營，李男車禍丟工作，妻子盧婦罹癌，他們用手工水餃打破困境，養大當年3名幼子，不向命運低頭的故事，感動所有人。一家五口日子不寬裕，卻正向樂觀善心助人，儘管過去曾碰上有心人士訂了上萬元水餃送育幼院，卻收不到貨款，都轉念當成自己做愛心幫助有需要的人。

李男與妻子趕工包水餃出貨，結果1萬多貨款沒收到，只能轉念當作做善事。

「剛開始會很生氣，但李爸跟我說不要跟人家計較」，盧婦2017年時因此事受訪，她說，有人說要訂一百盒素食水餃，夫妻倆趕工一整天，順利出貨對方人卻失聯，最後轉個念，不生氣了，就跟平常一樣，請育幼院孩子吃水餃。夫妻倆一同靠著「李爸水餃」養大3個孩子，每個月，也都會固定寄一些水餃到育幼院或基金會。

李爸水餃儘管日子苦，也會想到還有其他的人更需要幫忙。

「我們再怎麼苦，還是會想到有人比我們更苦」，盧婦當時受訪曾經這麼說。事實上，李家一家五口日子也不好過，李男擔任廚師扛起家計，但2009年車禍中導致造成腦部、胸部損傷，罹患睡眠呼吸中止症無法工作，盧婦罹癌，頓時難撐家計，但他們不願意接受捐助，決定靠著網路販售手工水餃，繼續養大3名幼子。

李家二子因為車禍自撞身亡，盧婦才剛走出喪夫之痛，又得白髮人送黑髮人。（圖／翻攝自李家水餃臉書）

李家一家五口心地善良，相信人性本善，面對逆境，從來不被打敗，也總惦記著還有人比自己更辛苦，在能發範圍內，能幫忙一定盡量幫，豈料，老天爺卻似乎總和他們開玩笑，3年前，李爸離世，才走過喪夫之痛，如今盧婦又得白髮人送黑髮人。

