才赴中！ 翁曉玲：繼續擋「國防特別條例」 吳崢：坐實赴中領旨

台北市 / 綜合報導

國民黨立委翁曉玲等七人，遭到平面媒體爆料赴中參加台商活動，甚至傳出中國藉機要與藍委聯繫，目的是確保國防預算國安法案不會通過。對此翁曉玲證實，當天有廈門市的台辦主任，也重申繼續再去擋下國防相關條例。民進黨發言人吳崢則反擊，坐實赴中領旨。

國民黨立委翁曉玲，拍照的地點，後面寫著廈門市台商投資企業協會，20日赴中國參加同場活動的，不只有她一人，整排台商國民黨立委林思銘，穿插其中，另一張照片葉元之低頭滑手機，廈門台商協會33週年紀念活動，國台辦也有派人到現場。

廣告 廣告

立委(國)翁曉玲說：「我們當天幾乎都是台商的朋友，當然當地的，譬如說廈門市的台辦主任，他們當然也會，還有什麼經濟，台商有關的相關單位，他們也出席，噓寒問暖不過就只是這樣，我們能傳遞什麼訊息。」

大方承認有碰了面，只是這場活動，傳出是中國藉機要與藍委聯繫，並還派官員要去了解台灣情勢，目的是確保，國防預算國安法案不會通過，除了陳玉珍坦承代為邀請。

平面媒體報導點名，有赴中的藍委，像是翁曉玲是司法法制委員會召委及程序委員會召委，林思銘則是財政委員會召委、修憲委員會召委，另外葉元之教育文化邱若華交通，鄭正鈐以及呂玉玲都在經濟，涂權吉則是社福衛環，涵蓋多數委員會，而剛好周二立法院程序委員會，國防特別條例將四度闖關。

立委(國)翁曉玲說：「我們會繼續再去擋下，這個賴清德他們所提的，國防相關的條例為什麼，因為他們不來做報告，他們說不清楚，他們不願意講清楚，到底提這國防預算，是要做什麼事情。」民進黨發言人吳崢說：「那就證明了，國民黨在立法院的所作所為，和中共下的指令，中國下的指導旗，完全如出一轍，那你們自己就坐實了，國民黨是在會期中，到中國領旨這件事情。」

據了解這次台商活動的開幕曲，是中國共產黨建黨100週年，獻禮歌曲萬疆，製作單位是共青團中央宣傳部，就連台商會長致詞時，廈門市台商投資企業協會會長韓螢煥，堅守民族大義堅決反對台獨，維護國家統一與領土的完整，參加台商活動，林思銘也澄清是關懷廈門台商，不存在任何政治指示，民進黨則續咬不敢交代行程，藍綠雙方持續隔空互槓。

原始連結







更多華視新聞報導

藍委提案縮短選前民調冷靜期 綠質疑欲讓中共介選

中共新航母「福建號」首航經台灣海峽 國防部曝監控畫面

民進黨：國民黨與中唱和 蕭旭岑赴中是統戰新階段

