才赴太平間擲硬幣獲謝侑芯回應...閨蜜遭爆「代領屍受阻」氣炸：別鬧了

網紅「護理系女神」謝侑芯日前驚傳赴馬來西亞工作卻在當地猝逝，案件不只扯出黃明志也在場還疑似涉毒，如今大馬警方也證實朝謀殺案方向偵辦，引起社會一片譁然。近日，掀起關注的是，謝薇安前往吉隆坡醫院太平間告別閨蜜謝侑芯時，遭到誤傳是要領屍，對此，她也爆氣反擊了。

謝薇安昨（6日）在社群中澄清錯誤報導，表示如果將遺體領出來是要獨自扛回飯店，「還是要我自己放我燒了我朋友」，提到她是去見謝侑芯最後一面，與認領遺體完全是兩回事，氣得痛批：「請別鬧了」，其實，謝薇安赴醫院太平間道別好友，她還依照習俗在擲2枚硬幣，希望可以獲得謝侑芯回應，最後寫下「謝謝祢有回應我……最後一程只能到這裡了」令人感到不捨。

謝侑芯驟逝讓其家屬難過不已，據《中國報》報導，由於家屬不便前往馬來西亞，的確有委託代理人協助處理後事，不過該位代表並非謝薇安，而對於行程則是完全保密且有聘請保鑣隨行，但卻一度傳出有不明人士冒充家屬要代領謝侑芯遺體，最終在警方的盤問下露出馬腳，當場被驅離。

謝薇安赴醫院太平間見好友謝侑芯最後一面。（圖／翻攝自IG）

