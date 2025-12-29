才赴雙城論壇喊和平 共軍發動環台軍演！蔣萬安發聲：要對話不要對峙

蔣萬安在主論壇前會見龔正。北市府提供



台北市長蔣萬安昨日（12/28）才於雙城論壇致贈上海市長龔正「錫盤子」，喊話希望未來談到台海時「想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮」，今日（12/29）中國解放軍東部戰區隨即宣布實施聯合圍台軍演。蔣萬安對此表示，對於任何造成區域衝突升高的行為，他都予以嚴厲譴責，呼籲為政者應克制、以民為本。

蔣萬安上週前往上海參與雙城論壇，昨日於論壇中表示，希望在不久的將來，大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮，這是他一直努力的目標，還送上「錫盤子」給上海市長龔正，以此表達台北市政府對雙城論壇這份得來不易的情誼，抱持倍加珍惜與守護的態度。

不過蔣萬安昨日還在上海參加雙城論壇，今日中國解放軍東部戰區就立即實施圍台軍演，自今日起在台灣海峽，以及台灣北部、西南、東南、以東海域，組織「正義使命-2025」演習，還聲稱「艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」。東部戰區更嗆，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動，還預告明日（12/30）將進行實彈射擊。

蔣萬安今日出席台北市民當家熱線二十週年暨AI創新發布記者會，會後受訪時表示，任何造成區域衝突升高的行為「我都予以嚴厲的譴責」。蔣萬安強調，他的立場非常堅定且一貫，就是要對話不要對峙、要和平繁榮不要波濤呼嘯，同時為政者也應該要克制、以民為本，過去也曾表達過為政者的責任，就是要降低風險控管危機，並守護人民安全。

