才跟女伴經紀人同遊澳門！張菲突震撼復出螢光幕 「最新近況」曝光

73歲「綜藝天王」張菲近年淡出演藝圈，去年12月他從澳門搭機返台，被拍到身旁陪伴的依舊是交情數十年的經紀人「慧姐」，儘管早已退休多年，張菲出國仍習慣帶著老搭檔同行，情誼深厚，照顧有加。如今他被目擊參加日月光集團二董的80歲壽宴。台語歌手許志豪與康康搭檔主持，感動能與偶像張菲同場。

許志豪（右）跟張菲合照。（圖／翻攝自臉書）

許志豪在臉書分享與前輩的合照，寫下：「台上每一位卡司都好強大，菲哥、葉姐、大牛哥、音樂磁場、萬芳老師、姜育恆大哥，堅強的幕後團隊也都是台灣電視圈的傳奇人物，真的是讓我大開眼界，而且無比榮幸，根本就像做夢一樣，小時候電視上看到的大明星，我竟然有幸能與他們同台！！！」

他也表示非常感謝康哥的推薦與包容，「讓我能為這位重量級企業家主持壽宴，也讓我見識到每位巨星的風采與魅力，再次祝福壽星公二董松柏長青，福壽綿長，福如東海，壽比南山。」

