才踢爆篠崎泫疑作弊！小賴揭男星玩狼人殺耍大牌 「驚人內幕」曝光

記者蔡維歆／台北報導

小賴近日上徐凱希的podcast《靈犬賴希》爆料。（圖／翻攝自《靈犬賴希》IG）

2019年推出的「凹嗚狼人殺」單元捧紅「五堅情」，先前小賴上Podcast節目《靈犬賴希》爆料早期錄時曾目睹「疑似有人偷看」的經驗雖未點名，事後網友比對節目畫面與時間線後，矛頭指向篠崎泫，引起熱議。如今小賴加碼分享有次在荳荳家玩狼人殺，因為人數不足找一名男演員來湊咖，豈料對方一到場就使喚荳荳幫忙倒水還頻表示想吐，讓眾人當場傻眼。

篠崎泫日前長文反擊「狼人殺偷看疑雲」。（圖／翻攝自IG @_hsiao7）

小賴回憶當時一群朋友相約到荳荳家裡玩狼人殺，中途因為人數不足，所以約了 名男演員來，沒想到對方才剛坐下就對荳荳說：「妳去幫我倒水。」讓小賴當場愣住。更傻眼的是，男子隨後不斷喊著想吐，還頻追問廁所在哪裡，小賴當下忍不住開口：「你要不要先回家？」同時無奈表示當天帶對方前來的朋友也有夠白目，沒有主動把人帶走，最後也因為該名男演員暈到無法參與遊戲，眾人才決定直接請他離開。

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而小賴先前爆料指狼人殺有人作弊，疑似被影射的篠崎泫當時也發文逐點說明，強調自己遭到「斷章取義放大解讀」，指出狼人殺錄影本來就節奏快速、壓力高，口誤在所有玩家中都非常常見，不應被放大解讀。針對「偷看導致第一晚發言被剪掉」的說法，篠崎泫也強調節目剪輯本就會因時長與節奏刪減內容，並不存在所謂特殊待遇或包庇，強調自己並沒有刻意作弊，直言：「真的沒有人會笨到把自己偷看講出來。」

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