才踢爆黃明志「地獄級合作」黑料 MV製片突發聲致歉：並非攻擊任何人

馬國將此案嫌疑人黃明志列為謀殺案主要調查對象。（圖／翻攝自黃明志IG）

馬來西亞歌手黃明志近日不只捲入網紅謝侑芯命案，驗尿時還被檢驗出4種毒品反應，讓形象跌落谷底，然而，曾合作多支MV的張姓製片也在社群中起底黃明志黑料，形容跟對方拍片「真的是地獄級」，言論一出立刻掀起討論，今（7日）張姓製片再度發文表示自己並沒有想要傷害任何人。

張姓製片在社群中解釋對黃明志的控訴，坦言是在壓力累積以及合作落差所爆發出來，強調自己並沒有要攻擊任何人，表明只是希望讓大眾看見基層創作者的真實面，而張姓製片也針對文章語氣讓人不舒服致歉，表示自己並無惡意，「只是太累、太真實」。

經此一事，張姓製片認為無論有再多不滿，都應該要冷靜說清楚，最後，他也期許這項產業能夠越來越健康，至於對方唱片公司在網路上進行疑似抹黑的舉動，他也表示已經蒐證，將會採取法律行動。

事實上，謝侑芯案件在兩週後有了重大進展，大馬警方證實將會往謀殺方向偵辦，而黃明志也在被通緝後，於5日在律師陪同下到案說明，強調自己並不會逃跑。

MV製片爆完黃明志黑料，二度發聲。（圖／翻攝自臉書）

MV製片透露會針對網路不實抹黑採取法律行動。（圖／翻攝自臉書）

