才轉戰新媒體！陳為民YT頻道突拋「停更」震撼彈 真實主因全說了

娛樂中心／蔡佩伶報導

陳為民擁有30多年演藝經歷的陳為民，個性幽默風趣，深受觀眾喜愛，近年更是加入新媒體行列，經營YouTube頻道再創事業高峰，怎料，日前他無預警拋出網路節目《為民也有約》停更震撼彈，掀起大眾的討論。

陳為民的YT節目以說鬼故事為主軸，時常找來藝人分享靈異經驗，吸引20.8萬粉絲訂閱，不過陳為民6日透過Threads發布停更消息，聲稱頻道面臨創立以來的最大危機，同時呼籲大家一人一個訂閱，「救救為民也有約」。

消息傳開後，不少鐵粉更是崩潰哀嚎「怎麼會，我超愛聽的說」，紛紛留言揣測停更主因，後續，陳為民再度發聲回應，強調停更只是暫時性，目的是團隊要調整內容跟方向，喊話粉絲不用太擔心，陳為民也透露過年期間會開啟馬拉松Live，在聊天室陪伴大家。

陳為民透露頻道停更主因。（圖／翻攝自IG）

