才轟晶片生意被台灣搶走！川普突轉發黃仁勳3句話

國際中心／楊佩怡報導

美國總統川普（Donald Trump）17日在白宮受訪時，他將炮火對準台灣猛嗆，美國幾乎曾占據全部的晶片產業，現在全跑到台灣，直言：「這太丟臉」；因此川普認為只有透過關稅保護產業，才能讓晶片製造回流美國。不過，川普在台灣時間19日深夜突轉發（NVIDIA）執行長黃仁勳的3篇談話，內容皆圍繞美國本土生產最先進AI晶片的成果，甚至強調這些進展都與美國政府息息相關。





川普在社群上轉貼黃仁勳（右3）受訪時的談話內容。（圖／翻攝自Truth@Donald J. Trump）

川普在台灣時間19日深夜連續轉發3篇黃仁勳的談話內容，第一段為黃仁勳在10月受訪時說的話：「As I promised, production of Blackwell has started. AI - invented in America, made in America, built for America and the world.（正如我承諾的那樣，輝達最先進的AI晶片 Blackwell 生產已經開始。AI，在美國發明、在美國製造，為美國與全世界打造）」。

川普引述黃仁勳的談話內容，強調黃仁勳也讚同他的關稅政策，促使輝達在美國生產晶片。（圖／翻攝自Truth@Donald J. Trump）

第二段是黃仁勳指出：「After less than a year, we're now manufacturing the most advanced chips for AI here in the U.S. All of this started with President Trump wanting to re-industrialize the U.S. His tariffs were a pressing agent in making this possible.（不到一年時間，我們現在就能在美國生產最先進的人工智慧晶片，這一切都始於川普總統重振美國產業的決心。他的關稅政策是促成這目標的關鍵因素）」。最後一段則是「We are manufacturing in America because of President Trump.（我們之所以在美國生產，是因為川普總統）」。

川普在17日受訪時直言晶片生產全部跑到台灣，「非常愚蠢」。（圖／美聯社提供）

事實上，川普17日在白宮受訪，提到晶片產業時表示，美國曾經做過生產晶片，「卻愚蠢地把生意拱手讓給台灣，非常非常愚蠢」。他直指過去由民主黨主導的《晶片法案》，根本無法使晶片回流但他的關稅政策可以，「關稅保護我們的企業，讓晶片業不用像當年那樣被掠奪；若沒有關稅，美國早完蛋了！」。此外，川普更指出美國預計在接下來的幾年內取得很大部分的晶片市場，並認為美國可能在很短的時間內，生產世界上大多數的晶片。

原文出處：才轟美晶片生意被台灣搶走「太愚蠢」！川普深夜突轉發「黃仁勳3句話」

