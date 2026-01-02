才轟王夢麟酒駕是垃圾！女兒二度發聲嗆「不能原諒」：看畫面淚流不止

娛樂中心／黃韻璇報導

歌手王夢麟上個月29日酒駕，撞上路旁的掃路手推車，更差點波及一旁的清潔人員，而他酒測值竟高達0.73。

民謠歌手王夢麟上個月29日早上6點多，在台北市內湖區康樂街上肇事，撞壞一台掃路手推車，還險些撞上一旁清潔人員，嚇到清潔人員連退好幾步，一度愣在原地。事後員警對王夢麟實施酒測，他酒測值竟高達0.73，嚴重超標。事後王夢麟女兒在臉書發聲怒轟「酒駕的人全是垃圾」，昨（2）日晚間她二度發文，再次向無辜的清潔人員和社會大眾說聲對不起，並強調「酒駕本來就是不能原諒的事，這牽扯到人命，甚至會毀了一個家庭」。

現年72歲的民謠歌手王夢麟12月29日早上6點多，開車行經台北內湖區康樂街肇事，好在沒人受傷，但他酒測值嚴重超標，高達0.73。事後王夢麟聲稱是前一天和友人喝了2、3小時的威士忌，一路喝到12點，不知道身體還有酒精沒代謝，王夢麟表示，早上想開車去買早餐，沒想到轉個彎就發生自撞意外，強調「我沒有撞到人，我現在在家，人好好的」，更說「撞到人我就嚇死了，當場心臟麻痺！」

撞飛推車後，王夢麟的車子竟還往前行駛一小段才停下，最後才下車上前詢問狀況。

事後王夢麟女兒1日透過王夢麟的臉書發聲，表示「不用對酒駕的人按愛心，他沒資格」、「酒駕的人全是垃圾，沒什麼好說」。2日晚間她二度發聲，針對自己說「酒駕的人全是垃圾」引發討論，她強硬表態道，「不然我要說酒駕的人都是黃金鑽石嗎？酒駕本來就是不能原諒的事，這牽扯到人命，甚至會毀了一個家庭」。

王夢麟女兒透露，自己事後看了監視器畫面無數次，看到那位受到驚嚇的清潔人員遇到如此恐怖的事，她淚流不止，直言「更何況做這件事的人是我的爸爸，大家知道的公眾人物，我的心情當然很難受！再次且非常真心誠懇的和那位清潔人員說聲對不起，真的非常抱歉！」

至於有人認為她事後說這些是在演戲，她強調自己不是那種路線，表示發聲這是她比任何人都憤怒，直言「我覺得有必要和社會大眾及無辜的清潔人員道歉，沒有要幫我爸洗白舖後路，我今天只是一個路人，不用配合演戲！」最後她再次強調「酒駕零容忍，錯了就是錯了，沒什麼好辯解，就是配合調查及負起相關的法律責任」。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

