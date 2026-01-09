才轟賀瓏渣男！李妍霏酸李多慧「兩張臉」 黃瓊慧：假脫口秀行霸凌之實

娛樂中心／羅欣怡報導

「喜劇演員」林妍霏，去年4月替輕生離世的好友天殘抱屈。痛批賀瓏是渣男，但日前她的一段表演，卻嘲諷來台發展的韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，自行判斷李多慧人前人後兩張臉，影片曝光後引發大票網友不滿。桃園市議員黃瓊慧也跳出來聲援李多慧，痛批林妍霏的言論已達霸凌等級。

林妍霏的脫口秀節目《喜劇怨偶》近日在薩泰爾娛樂的YouTube頻道上線，其中一段段子以李多慧為例子，表示她前陣子看見了李多慧的下班影片，因為中文不是她的母語，所以聽見粉絲跟她說再見的當下並沒有反應過來，接著才用可愛的聲音說：「晚安！晚安！回家！回家！」林妍霏認為，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，而是蠻橫的形象，認為李多慧在家一定叼著菸、喝酒、罵髒話的人。

不只李多慧變成她的段子，就連李珠珢替廠商拍的喝水廣告，台詞只有「李珠珢」，最後再說一句台語「喝水」，就被一堆台男大讚可愛，反問「這樣是可以的嗎？我不敢相信！」

沒想到預告片曝光後，引發網友極大反彈，認為林妍霏的發言並不恰當；就連桃園市議員黃瓊慧也痛批根本是公開嘲諷、詆毀李多慧，「她從韓國來台灣發展很不容易，不可以假脫口秀之名，行霸凌之實」。

黃瓊慧指出，李多慧很努力融入台灣人的生活，像是學中文、騎摩托車環島、被跟蹤，甚至還是第一個到花蓮的「鏟子超人」的藝人，直呼「不要這樣欺負一個離鄉背井到台灣發展的善良女孩，可以嗎？」

