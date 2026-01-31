才辦完黃仁勳兆元宴就「火了」！「磚窯」餐廳廚房燒起來

台北市松山區「磚窯古早味懷舊餐廳」昨（1月31日）才辦完輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳作東的「兆元宴」，今（2月1日）凌晨發生火警，起火原因初步研判疑似員工沒關好爐火引起，所幸未釀成傷亡，財損目前暫時不明。

黃仁勳1月31日晚間與國內數位重量級企業家，在「磚窯餐廳」辦「兆元宴」聚餐。 （圖／中天新聞）

據台北市消防局的救援資訊，事發時間約在凌晨3點左右，3點14分接獲報案，指稱位於敦化南路一段7號的「磚窯餐廳」地下室冒出大量濃煙，立即調派24輛消防車、2輛救護車及72名消防人員趕赴現場搶救。

消防員抵達後，發現餐廳所在的建物4樓，設有2間長期照護機構，共收容45名長者跟多位看護，濃煙快速蔓延至樓上讓現場救災難度大增，雖然實際燃燒範圍僅約1平方公尺，但因地下室空間通風不良，產生的大量灰黑色濃煙沿著樓梯間向上竄升，情況一度相當危急。

所幸消防員滅火及時，據北市消防局第三大隊大隊長蔡家隆表示，抵達現場時整個樓梯間已被濃煙籠罩，消防員一共兵分兩路，一組人先衝4樓長照機構，逐一確認所有長者狀況，並指導看護人員執行「關門避難」原則，要求緊閉房門阻絕煙霧入侵，在室內等待救援，另一組則從建築物側面進入地下室廚房，迅速找到起火點並撲滅火源，同步展開大規模的排煙作業。

直到確認全棟建築物煙霧完全排除、火勢成功撲滅後正式解除警報，現場除了安養中心45名長者採原地安置外，消防員也協助引導3名居住在高樓層的一般住戶疏散下樓，根據初步調查起火原因疑為餐廳員工下班時沒確實把爐火關好，導致爐上鍋具內的食材持續加熱燒焦起火。

據《TVBS新聞網》的報導，大樓警衛受訪問時回憶，當時巡邏時發現餐廳地下室廚房持續冒出白煙，味道非常濃烈，一聞就知道是廚房食物燒起來的氣味，當下他立刻跑去看並且打119，報完案再馬上趕去4樓通知安養中心人員，提醒看護提高戒備跟確保長者安全。

所幸在消防人員快速應變及大樓警衛機警通報下，整起火警未造成任何人員傷亡，僅餐廳廚房設備受損，詳細起火原因仍有待進一步調查釐清。

